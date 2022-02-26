Минобороны заявило о готовящихся провокациях со стороны украинских националистов

Министерство обороны России имеет данные о готовящихся провокациях со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные (произошедшей в городе Старобельске — прим. «Ленты.ру.») провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — говорится в заявлении.

Ранее в министерстве рассказали, что украинские националистические формирования обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» жилые кварталы города Старобельске, который расположен в Луганской области. По данным военных, обстрел начался 26 февраля в 10:30 по московскому времени. Из-за попадания снарядов в городе начался пожар, некоторые жилые дома оказались разрушены. Известно о погибших мирных жителях, однако их число пока не сообщается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.