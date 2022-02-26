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Минобороны заявило о готовящихся провокациях со стороны украинских националистов

Минобороны сообщило о планирующихся провокациях в Краматорске и Славянске

Фото: Shutterstock

Министерство обороны России имеет данные о готовящихся провокациях со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные (произошедшей в городе Старобельскеприм. «Ленты.ру) провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — говорится в заявлении.

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Вчера

Ранее в министерстве рассказали, что украинские националистические формирования обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» жилые кварталы города Старобельске, который расположен в Луганской области. По данным военных, обстрел начался 26 февраля в 10:30 по московскому времени. Из-за попадания снарядов в городе начался пожар, некоторые жилые дома оказались разрушены. Известно о погибших мирных жителях, однако их число пока не сообщается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Анжелика Бережная
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