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США поддержат Украину в случае решения о нейтралитете

Замгоссекретаря США Шерман заявила, что США поддержат Украину в случае ее нейтралитета

Фото: Pixabay

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью «Ъ» рассказала, что Вашингтон готов поддержать Украину в любом ее решении, даже в случае ее согласия на нейтральный статус.

«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — отметила она.

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Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что ситуация на Украине успокоится только при полной демилитаризации, а также при закреплении нейтрального статуса страны в Конституции. Также он считает, что возможный переговорный процесс с Россией может завершить не действующий президент Владимир Зеленский, а уже новый глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Он уточнил, что в состав делегации войдут представители министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.

Марина Совина
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