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Евросоюз запретил поставки товаров для нефтяной отрасли России

Евросоюз запретил поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию до 31 июля

Фото: Pixabay

Европейский Союз запретил поставки товаров и технологий для нефтяной отрасли России, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что ограничение действует до 31 июля 2022 года с возможностью корректировки. Ранее Евросоюз продлевал эти санкции регулярно.

Ранее Евросоюз ввел ограничения против четырех российских банков. В санкционные списки вошли Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Кроме того, в перечень включили 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, включая самолетостроительные и кораблестроительные предприятия.

Марина Совина
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