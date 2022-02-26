Евросоюз запретил поставки товаров для нефтяной отрасли России

Европейский Союз запретил поставки товаров и технологий для нефтяной отрасли России, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что ограничение действует до 31 июля 2022 года с возможностью корректировки. Ранее Евросоюз продлевал эти санкции регулярно.

Ранее Евросоюз ввел ограничения против четырех российских банков. В санкционные списки вошли Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Кроме того, в перечень включили 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, включая самолетостроительные и кораблестроительные предприятия.