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Путин обсудил с Алиевым ситуацию на Украине

Президент России Путин и лидер Азербайджана Алиев обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Отмечается, что в телефонном разговоре президенты обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. В частности, Путин и Алиев обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно о переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Подробностей беседы не приводилось.

Марина Совина
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