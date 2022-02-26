Путин обсудил с Алиевым ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Отмечается, что в телефонном разговоре президенты обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. В частности, Путин и Алиев обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно о переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Подробностей беседы не приводилось.