Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кристал Пэлас
1:1
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Манчестер Юнайтед
0:0
Завершен
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спартак М
0:0
Перерыв
live
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Эмполи
Сегодня
20:05 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Спорт

Иностранный тренер «Динамо» прокомментировал слухи об отъезде из России

Тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что остается в российском клубе, несмотря на слухи

Фото: Globallookpress.com

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи о своем уходе из клуба. Его слова приводит сайт бело-голубых.

Иностранный специалист признался, что понимает, на почве чего возникают слухи о его возможном отъезде из России. Вместе с тем, немецкий наставник «Динамо» заявил, что доволен ситуацией в команде. «Здесь ко мне проявляют профессиональное отношение. Взаимодействие с людьми в "Динамо" приносит мне удовольствие. Мне комфортно здесь», — отметил Шварц.

Ранее «Динамо» разгромило подмосковные «Химки» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Шварца отправили в ворота соперников три безответных мяча. «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020-го. До этого специалист работал в немецком «Майнце 05».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны России обратилось к украинцам
Россиянин напал на своих родителей с ножом в Подмосковье
Российские биатлонисты пропустят заключительные этапы Кубка мира
Хулиганы выбили стекла в российском посольстве в Польше
Карты Visa и Mastercard продолжат работать в России даже после санкций
Власти Словении закроют воздушное пространство для российских самолетов
Иностранный тренер «Динамо» прокомментировал слухи об отъезде из России
Mastercard исключит подсанкционные банки из системы
Зюганов рассказал о позиции КПРФ по Украине
Перекрывавшую воду для Крыма дамбу взорвали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.