Иностранный тренер «Динамо» прокомментировал слухи об отъезде из России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи о своем уходе из клуба. Его слова приводит сайт бело-голубых.

Иностранный специалист признался, что понимает, на почве чего возникают слухи о его возможном отъезде из России. Вместе с тем, немецкий наставник «Динамо» заявил, что доволен ситуацией в команде. «Здесь ко мне проявляют профессиональное отношение. Взаимодействие с людьми в "Динамо" приносит мне удовольствие. Мне комфортно здесь», — отметил Шварц.

Ранее «Динамо» разгромило подмосковные «Химки» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Шварца отправили в ворота соперников три безответных мяча. «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020-го. До этого специалист работал в немецком «Майнце 05».