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ЛНР и ДНР взяли под контроль еще несколько городов в Донбассе

Минобороны сообщило о взятии Счастья, Муратово, Павлополя и Октябрьской в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Народная милиция Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) за сутки, 26 февраля, отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу несколько городов и поселков в Донбассе. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащим в ЛНР удалось взять под контроль населенные пункты Счастье и Муратово. «Войска расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров», – сообщили в ведомстве.

В свою очередь военные ДНР, наступая в направлении Петровского, продвинулись вглубь на 10 километров и заняли Павлополь, Октябрьскую и Старогнатовку.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 25 февраля, в ДНР погибли пять мирных жителей и еще 15 оказались ранены. Сведения о военных потерях пока не раскрываются.

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Алевтина Запольская
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