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Немецкий бизнес выступил за точечные санкции против граждан России

Представители бизнеса ФРГ заявили, что отключение РФ от SWIFT навредит гуманитарной сфере

Фото: Chris Helgren / Reuters

Отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT навредит гуманитарной сфере и обычным гражданам. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает РИА Новости.

«Я бы сказал, чем более целенаправленны [санкции], тем лучше... [Отключение от] SWIFT не введено не потому, что (...) это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому, что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал — точечные санкции всегда лучше», — приводит слова Хармса агентство.

Восточный комитет немецкой экономики — организация, объединяющая немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. 23 февраля представители бизнеса ФРГ выступили против отключения России от SWIFT, отметив, что это стало бы очень радикальным шагом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия избежит отключения от SWIFT из-за позиции Италии и Германии, которые выступают против введения подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Елизавета Новикова
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