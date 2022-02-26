Российские следователи возбудили новые дела о гибели мирных жителей в Донбассе

Российские следователи будут расследовать два новых уголовных дела после гибели мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Уголовные дела по статье 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России») возбудили после гибели учителей школы в Горловке и мирных жителей в Кировске.

В ведомстве отметили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты гибели жителей Донбасса и собрать доказательства на лиц, отдающих преступные приказы.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась проводить с Россией переговоры, поэтому военная операция в Донбассе продолжилась.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

