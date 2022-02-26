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В России еще один документ переведут в электронный вид

С 1 марта 2022 года россиянам начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти по всей стране станут цифровыми. О переводе еще одного документа в электронный вид говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным, документ опубликован на сайте правительства страны.

Согласно тексту документа, Минздрав России займется ведением федерального реестра свидетельств о смерти. Ранее заполнение электронного свидетельства делалось по желанию, однако теперь оно станет обязательным.

Согласно порядку, в информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) станет указываться причина смерти и данные о медицинской организации. После этого информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также в Росстат и другие ведомства.

Отмечается, что родственникам скончавшегося никуда предоставлять свидетельство о смерти не нужно. Документы начнут выдавать с 1 марта 2022 года.

Ранее Михаил Мишустин объявил, что большинство медицинских документов, включая справки, выписки и медкарты, перейдут в электронный вид. По его словам, правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации.

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Никита Абрамов
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