Макрон соберет заседание Совбеза Франции по ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон соберет заседание Совета обороны и безопасности страны по ситуации на Украине. Как сообщает ТАСС, о его созыве Елисейский дворец объявил спустя несколько часов после посещения Макроном сельскохозяйственной выставки в Париже и общения с представителями продовольственной отрасли.

Предполагается, что заседание Совбеза начнется в субботу, 26 февраля, в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее сообщалось, что Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы передать просьбу о проведении переговоров. Макрон заявил, что разговор с Путиным был быстрым, откровенным и прямым. В ходе беседы французский лидер попросил о скорейшем прекращении боевых действий и предложил провести разговор с Зеленским.

Из-за ситуации в Донбассе Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.