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Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Эрдоган пригласил Путина для обсуждения ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в республику, чтобы обсудить конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Турции подчеркнул, что хотел бы обсудить на встрече дипломатические пути решения ситуации. «Мы должны быть на стороне мира», — заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что помощь НАТО Украине должна была быть решительнее. «Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью», — оценил президент.

24 февраля в партии Эрдогана сообщили, что власти страны на основании Конвенции Монтре оставляют за собой право закрыть пролив Босфор для России, однако надеются, что до этого не дойдет.

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Мария Рубникович
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