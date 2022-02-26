Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в республику, чтобы обсудить конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Турции подчеркнул, что хотел бы обсудить на встрече дипломатические пути решения ситуации. «Мы должны быть на стороне мира», — заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что помощь НАТО Украине должна была быть решительнее. «Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью», — оценил президент.

24 февраля в партии Эрдогана сообщили, что власти страны на основании Конвенции Монтре оставляют за собой право закрыть пролив Босфор для России, однако надеются, что до этого не дойдет.