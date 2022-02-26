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Видео с «расстрелом мирных жителей» российскими военными оказалось фейком

Видео с «расстрелом жителей» военными России оказалось сюжетом о событиях весны 1942 года

Кадр: VisitNovgorod

Появившееся в западных социальных сетях видео, на котором запечатлен якобы расстрел мирных жителей российскими военными, оказалось фейком. На самом деле распространяемый ролик имеет отношение к съемкам программы, посвященной событиям весны 1942 года, — гибели 2-й ударной армии под командованием Андрея Власова.

Публикуемый ролик сопровождается комментарием: «Посмотрите, как люди умирают в пути...» При этом видео было снято к Военному-историческому фестивалю «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия», обращает внимание Telegram-канал «Война с фейками».

Отмечается, что на видео запечатлены модели танков БТ-7, которые выпускались в 1930-1940-х годах, а одежда на героях ролика характерна для простых сельских жителей тех лет. Также ролик сопровождает геопозиция Тесово-Нетыльский — это поселок в Новгородской области, где 22 мая 2021 года проходил этот фестиваль.

24 февраля президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам, объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства сообщил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Он также призвал Вооруженные силы Украины сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Варвара Кошечкина
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