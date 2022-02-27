Посольство КНР в России назвало США настоящей угрозой для мира

Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой для мира. Так диппредставительство прокомментировало заявление заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь в Twitter.

Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру Чжао Лицзянь замдиректора департамента информации МИД КНР

Сообщение сопровождается инфографикой, содержащей список стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны — от начала 1950-х годов до наших дней. В общей сложности в список попали более 30 иностранных держав.

Позиция Китая

Ранее Министерство иностранных дел КНР прокомментировало ситуацию вокруг Украины. В китайском ведомстве выступили за уважение суверенитета всех стран, а также призвали все стороны конфликта не допустить выхода кризиса из-под контроля.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совбеза организации назвал легитимными обеспокоенности России в сфере безопасности. По мнению Пекина, безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет нарушения безопасности других стран, а безопасности в регионе нельзя добиваться путем усиления альянсов.

На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены Чжан Цзюнь постпред Китая при ООН

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступил за проведение переговоров и мирное урегулирование кризиса.

США усомнились в готовности КНР поддержать Россию

В то же время в США полагают, что Китай не станет помогать России справляться с санкциями западных стран. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, последние признаки указывают на то, что КНР не придет на помощь Москве.

Чиновник пояснил, что на днях поступали сообщения о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов в России. «Это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций», — подчеркнул представитель американской администрации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин выступил против введения односторонних санкций в отношении России. Как считают китайские власти, подобные ограничительные меры никогда не были лучшим способом решения проблемы, пояснила дипломат.

Новый пакет санкций

Ранее правительство Германии сообщило, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Помимо этого США, ЕС, Британия и Канада решили создать «целевую группу», которая обеспечит эффективное действие санкций. Кроме того, страны условились усилить «противостояние дезинформации и другим формам гибридной войны», а также принять «дополнительные меры» для привлечения Москвы к ответственности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.