В Великобритании пообещали добраться до «российских олигархов»

Великобритания планирует вводить санкции против российских крупных бизнесменов каждые несколько недель. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс в интервью The Times.

По ее словам, британские власти работают по «черному списку» и намерены вводить санкции «против новых олигархов каждые несколько недель». «Мы доберемся до вас», — пообещала дипломат.

Трасс также отметила, что в настоящий момент власти прорабатывают план, который позволит конфисковать собственность у лиц, уже попавших в санкционный список. Кроме того, она пригрозила ввести «самый большой и самый суровый пакет экономических санкций, который когда-либо видела Россия».

До этого издание The Independent сообщало, что миллиардера Романа Абрамовича хотят лишить права собственности на футбольный клуб «Челси» из-за «связи с российскими властями».

Ранее Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России. По словам дипломата, Лондон поддерживает жителей Украины и продолжат финансовую политическую и оборонительную помощь стране.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.