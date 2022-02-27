СКР возбудил новые дела по факту обстрелов ДНР и ЛНР украинскими войсками

Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела по факту обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 27 февраля.

Отмечается, что одно из двух новых дел касается подрыва нефтяной базы в городе Ровеньки ЛНР, из-за которого загорелось 200 тонн дизельного топлива.

19 февраля в СКР заявили, что российские следователи и криминалисты отправились в Ростовскую область для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники ведомства займутся опросом свидетелей и очевидцев и сформируют доказательственную базу.

24 февраля президент России Владимир Путин во ходе обращения к гражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

