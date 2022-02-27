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Еврокомиссия решила запретить вещание RT и Sputnik в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о запрете вещания RT и Sputnik в Евросоюзе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Еврокомиссия на фоне операции Вооруженных сил России на Украине запретит работу в Евросоюзе российского государственного англоязычного телеканала Russia Today, агенства Sputnik и их дочерних компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля», — сказала она. На данный момент в ЕК разрабатывают необходимые для этого инструменты.

Главный редактор Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала это заявление в своем Telegram. «Мы знаем, как делать свое дело в условиях запретов. Нас к этому восемь лет готовили эти вот свободолюбцы», — написала журналистка.

Марина Совина
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