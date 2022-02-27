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Страны G7 предпримут шаги против России в случае продолжения военной операции

МИД ФРГ заявил, что страны G7 сделают шаги против РФ в случае продолжения военной операции

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Страны G7 сделают шаги против РФ в случае продолжения российской специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

Также в ведомстве заявили, что государства G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения на Украину.

24 февраля президент США Джо Байден и остальные главы государств G7 согласовали действия по санкциям против России в связи с событиями на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ РФ будет незамедлительным.

Марина Совина
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