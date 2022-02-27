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Google остановил монетизацию для ряда российских СМИ

Reuters: Google остановил монетизацию российских СМИ с государственным финансированием

Фото: Hannah McKay / Reuters

Google остановил монетизацию для ряда российских СМИ. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Reuters.

В частности, компания запретила размещать рекламу на своих ресурсах российским СМИ с государственным финансированием.

Ранее такую же меру решили реализовать в компании Meta (Facebook). Отмечается, что решение было связано с ситуацией на Украине. До этого Meta отказалась исполнять требования российских властей о снятии ограничений с аккаунтов СМИ в Facebook.

Марина Совина
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