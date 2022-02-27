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Бастрыкин поручил расследовать взрыв на нефтебазе в ЛНР

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства удара Украины по нефтебазе в ЛНР

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), произошедшего в результате удара украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства заявил, что необходимо фиксировать случаи нарушения украинскими военными норм международного права, включая обстрелы населенных пунктов и разрушения жилых домов, а также удары по российской территории. В ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули военную технику в жилых кварталах Киева.

В ночь на 27 февраля в результате ракетного удара на нефтебазе в Ровеньках прогремел взрыв и начался пожар. Загорелись 200 тонн дизельного топлива, есть пострадавшие.

Ранее также сообщалось, что украинские военные обстреляли один из районов Донецка из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Народная милиция предположила, что целью обстрела была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения снаряда. В результате обстрела погибла одна женщина, еще двое мирных жителей были ранены.

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Виктория Кондратьева
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