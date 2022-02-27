Бывший премьер Японии предложил обсудить размещение ядерного оружия в стране

Япония в условиях мировой нестабильности в сфере безопасности не должна ограничивать обсуждение вопроса о размещении на своей территории тактического ядерного оружия США по примеру пяти стран НАТО. Такое мнение выразил бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Он указал, что сейчас в ряде стран военного альянса уже размещено американское ядерное оружие. Несмотря на то, что Токио придерживается неядерных принципов, для международной безопасности не следует ограничивать подобные обсуждения, отметил политик. При этом Абэ уточнил, что Япония, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна поддерживать политику ликвидации ядерного оружия в мире.

В октябре 2021 года сообщалось, что союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе призывают Вашингтон не отказываться от возможности нанести упреждающий ядерный удар по России и Китаю. Американское издание Financial Times отмечало, что союзники Штатов чувствуют себя в безопасности под их «ядерным зонтиком». Однако администрация президента США Джо Байдена начала рассматривать возможность перехода к принципу неприменения ядерного оружия первыми или принципу «единственной цели», при котором Вашингтон сможет использовать ядерное оружие только при определенном условии. Данные обсуждения в США вызывают беспокойство в Британии, Франции, Германии, Японии и Австралии. По мнению ряда лиц в этих странах, изменение политики США не приведет к повышению стабильности, а только «придаст смелости» России и Китаю.