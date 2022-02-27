В Германии оценили готовность Украины к переговорам с Россией

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала готовность Киева к переговорам с Москвой на фоне военной операции России в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это хорошо, что ведутся переговоры со стороны Украины», — оценила глава Минобороны ФРГ согласие Украины на переговоры в интервью телеканалу ARD.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли ведомство контакты с российскими коллегами, министр заявила, что «сложно держать открытым канал» с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры российской и украинской делегаций пройдут возле пунктов пропуска Александровка и Вильча на белорусско-украинской границе. Ближайший белорусский город от этого места — Наровля. Ранее 27 февраля в МИД России заявили, что участники переговоров начали прибывать к месту их проведения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.