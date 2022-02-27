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НАТО заявили о поддержке стремления Украины вступить в альянс

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что для вступления Украины в альянс потребуется консенсус

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс, однако для этого необходим консенсус стран-членов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс намерен продолжить поставлять западное вооружение для Украины, в том числе и системы ПВО.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, в ходе которой российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

В ответ на это страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и другие начали вводить санкции в отношении России.

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Никита Абрамов
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