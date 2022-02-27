Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС против России на фоне военной операции в Донбассе. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает ТАСС

Он также добавил, что Норвегия поставит военное оборудование Украине, несмотря на то, что обычно не делает этого в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.