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Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС против России

Премьер Норвегии Стере заявил, что страна присоединится к новым санкциям ЕС против России
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: Reuters

Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС против России на фоне военной операции в Донбассе. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает ТАСС

Он также добавил, что Норвегия поставит военное оборудование Украине, несмотря на то, что обычно не делает этого в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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