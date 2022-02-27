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Нефтяной фонд Норвегии заморозит инвестиции в России

Премьер Норвегии Стере объявил о заморозке инвестиций нефтяного фонда в России
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, объявил, что инвестиции в России государственного пенсионного фонда Норвегии, также известного как нефтяной фонд, будут заморожены. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы замораживаем инвестиции в нефтяной фонд в России и начинаем процесс по выходу», — сказал премьер. Как объяснил глава Минфина Норвегии Трюгве Сталсволль Ведум, целью Осло является «полностью вывести нефтяной фонд с российского рынка».

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна присоединится к новым санкциям ЕС против России на фоне военной операции в Донбассе, а также поставит военное оборудование Украине, несмотря на то, что обычно не делает этого в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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