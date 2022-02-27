В Верховной Раде призвали Зеленского немедленно уйти в отставку

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, своей безграмотной политикой украинский лидер довел страну до нынешнего положения. Он также отметил, что переговорный процесс с Россией жизненно необходим Украине. Тем не менее, Кива подчеркнул, что принимать участие в нем должны не те, кто «болтовней прикрывает воровство», а те, кто ищет и хочет мира для своей страны.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ выступает за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. «Причем мы дали сигналы и публичные, и непубличные, чтобы как можно скорее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт», — отметил он. Бойко добавил, что партия сделает ради этого все возможное.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

