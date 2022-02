Врачи назвали пять преимуществ отказа от употребления пива

Врачи и диетологи из США назвали пять полезных эффектов для здоровья после отказа от пива. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Американские специалисты считают, что отказ от употребления пива может помочь избавиться от вздутия живота, похудеть, наладить работу печени, улучшить сон и прояснить сознание. «Отказ от пива может сделать ваш живот более плоским, потому что вы будете потреблять меньше калорий и переедать, так как алкоголь повышает аппетит», — рассказал доктор Джош Экс.

Он добавил, что пиво нарушает баланс полезных бактерий в кишечнике и раздражает его, что может привести к нарушениям пищеварения и, как следствие, к появлению жира на животе. Кроме того, преимуществом отказа от регулярного употребления пива станет нормализация работы печени. Это освободит ее от переработки алкоголя, благодаря чему орган станет более эффективно расщеплять токсины и другие вредные вещества.

Диетолог Кери Глассман напоминает, что напитки, содержащие алкоголь, в том числе и пиво, содержат много пустых калорий, которые способствуют набору лишнего веса. Если человек хочет похудеть, ему следует минимизировать потребление пустых калорий, считает специалист.

Врач Фрэнк Липман утверждает, что алкоголь нарушает естественные циклы сна. По его словам, даже двух порций спиртных напитков в день может быть достаточно, чтобы нарушить 24-часовой цикл сна и вызвать бессонницу. Однако пиво способствует этому еще больше, так как обычно его выпивают достаточно много, и ночью человек может просыпаться еще чаще, чтобы сходить в туалет.

Кроме того, человек, регулярно употребляющий пиво, может испытывать проблемы с ясностью сознания. Как считает нейрофизиолог Сюзанна Газда, дело не только в пьянящем эффекте напитка, но и в том, что при производстве в него могут попасть токсины и тяжелые металлы. Хотя обычно в пиве их мало, некоторые люди чувствительны к ним, и могут испытывать проблемы, начиная от головных болей и заканчивая нарушениями памяти и другими негативными последствиями.

