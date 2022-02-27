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Нидерланды получат умную систему для борьбы с беспилотниками

Нидерланды купят умную систему SMASH AD для борьбы с беспилотниками

Кадр: Smart Shooter / YouTube

Вооруженные силы Нидерландов получат новые средства для борьбы с беспилотниками. Голландским военным поставят израильские системы Smart Shooter SMASH AD. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление компании Smart Shooter.

В компании отметили, что голландские военные тестировали SMASH AD на протяжении года. В рамках испытаний систему использовали в качестве средства для борьбы с беспилотниками.

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Голландия приобретет систему SMASH AD, которая основана на прошлых разработках Smart Shooter. Вице-президент компании Шарон Алони сообщил, что систему модернизировали для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Система SMASH AD получила встроенный лазерный дальномер. Умный прицел может самостоятельно идентифицировать и отслеживать цель, а также принимать данные о целях от радиолокационных станций. Система обеспечивает поражение беспилотников на дальности до 250 метров.

Ранее американские военные выбрали умный прицел для оружия следующего поколения. Система управления огнем XM157 получила лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

В октябре 2021 года стало известно о подготовке к испытаниям прицелов систем SMASH 2000 в США.

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Даниил Иринин
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