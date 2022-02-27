В США предсказали быстрое и успешное завершение операции в Донбассе

Специальная военная операция в Донбассе может кончиться достаточно быстрой победой Москвы. Такое мнение в журнале Newsweek озвучил аналитик Билл Пауэлл, ранее руководивший российским бюро издания.

Он указал, что после достижения поставленных задач Россия не пойдет дальше. Эксперт напомнил, что Москва всегда ставила конкретные цели, которые удавалось эффективно выполнить. В качестве примеров он привел операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, по борьбе с незаконными бандформированиями в Сирии, а также на Украине во время Евромайдана 2014 года.

Сейчас у России также имеется четкая цель. По мнению Пауэлла, операция «может завершиться взятием Киева и заменой руководства Украины на дружественное России». При этом, уверен он, не потребуется появления войск на всей территории Украины, поскольку после взятия столицы сопротивление прекратится.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.