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Швеция отправит Украине гранатометы и почти 43 миллиона долларов

Премьер Швеции Андерссон заявила, что Украине отправят 5 тыс гранатометов и почти $43 млн

Фото: Claudio Breskiani / Reuters

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что правительство страны приняло решение поставить военное снаряжение на Украину. Она сообщила об этом на пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, передает ТАСС.

Помимо прочего, Швеция отправит на Украину пять тысяч гранатометов и почти 43 миллиона долларов.

«Швеция перейдет к всесторонней поддержке Вооруженных сил Украины. На Украину будут отправлены 135 тысяч полевых пайков, пять тысяч касок, пять тысяч бронежилетов и пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. Военным также предоставляется финансовая поддержка в размере 400 миллионов крон (42,78 миллиона долларов)», — сказала Андерссон.

Обычно Швеция не оказывает подобную помощь странам, в которых идет внутренний конфликт, подчеркнула премьер-министр. Это правило соблюдается с 1939 года, когда королевство поддержало Финляндию против СССР.

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Марина Совина
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