Швеция отправит Украине гранатометы и почти 43 миллиона долларов

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что правительство страны приняло решение поставить военное снаряжение на Украину. Она сообщила об этом на пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, передает ТАСС.

Помимо прочего, Швеция отправит на Украину пять тысяч гранатометов и почти 43 миллиона долларов.

«Швеция перейдет к всесторонней поддержке Вооруженных сил Украины. На Украину будут отправлены 135 тысяч полевых пайков, пять тысяч касок, пять тысяч бронежилетов и пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. Военным также предоставляется финансовая поддержка в размере 400 миллионов крон (42,78 миллиона долларов)», — сказала Андерссон.

Обычно Швеция не оказывает подобную помощь странам, в которых идет внутренний конфликт, подчеркнула премьер-министр. Это правило соблюдается с 1939 года, когда королевство поддержало Финляндию против СССР.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза (ЕС) «из подвала или бункера».

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.