Американский профессор заявил о вине США в украинском кризисе

Хотя страны Запада возлагают на Россию ответственность за кризис на Украине, на самом деле вина лежит на США и их партнерах в Евросоюзе. С таким мнением выступил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу King’s Politics.

Он заявил, что с 2008 года Соединенные Штаты и страны Европы совершили ряд непоправимых ошибок, которые привели к обострению ситуации вокруг Украины. Среди них: расширение НАТО на восток и планы на включение в него Украины, потенциальное расширение ЕС и, в частности, планы по присоединению к нему Украины, угроза цветной революции в этой стране.

Миршаймер пояснил: для России вступление Украины в НАТО представляет экзистенциальную угрозу. «То, что люди на Западе этого не понимают, поражает меня. Идея, что вы можете просто подвести силы военного альянса, возглавляемого США, к российским границам, а русских это не смутит, просто немыслима!» — возмутился профессор.

Он также напомнил, что война с Грузией в 2008 году должна была показать западным странам, что Москва не приемлет расширения НАТО на восток.

«Узы между Западом, особенно США, и Украиной становятся крепче. Мы вооружаем и тренируем украинцев. Одновременно с этим мы совершаем ряд провокаций вне Украины, которые по-настоящему беспокоят русских: в июне 2021 года британцы глупейшим образом отправляют эсминец в территориальные воды РФ в Черном море, а американцы отправляют бомбардировщик в небо над Черным морем у российских берегов. Русским очевидно, что НАТО движется на восток, превращая Украину в де-факто члена НАТО. Переговоры русским больше не интересны», — заключил Миршаймер.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.