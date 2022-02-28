Назван единственный алгоритм решения проблем экономики России

Единственным алгоритмом решения возникших на фоне санкций проблем российской экономики является переход к развитию, уверен депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал вспомнить, что экономика существует не для финансирования причуд олигархов, а для обеспечения благосостояния народа.

«Единственным алгоритмом решения текущих проблем является переход к развитию экономики. Если в России вспомнят, что экономика — это, вообще-то, не для финансирования причуд олигархов, а для обеспечения благосостояния народа, все будет хорошо», — заключил политик.

При этом он раскритиковал позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по повышению ключевой ставки.

Ранее ЦБ заявил о повышении ключевой ставки сразу до 20 процентов. Решение принято из-за изменения внешних условий для экономики России. В пресс-службе финансового регулятора отметили, что такое повышение ключевой ставки позволит компенсировать риски девальвации и инфляции.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 февраля превысил 100 рублей, курс евро — 113 рублей. Ранее 28 февраля Минфин анонсировал принятие решения об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки российских экспортеров