Австралия ввела санкции против Путина и членов Совбеза России

Австралия ввела санкции против президента России Владимира Путина и нескольких членов Совета безопасности, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

«Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — указал австралийский премьер в своем заявлении.

Ранее санкции против российского президента, а также против главы МИД Сергея Лаврова ввел Евросоюз. 25 февраля об этом сообщил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а на следующий день с аналогичным заявлением выступил Минфин США.

