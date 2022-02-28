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Австралия ввела санкции против Путина и членов Совбеза России

Премьер Австралии Моррисон объявил о введении санкций против Путина и членов Совбеза РФ

Фото: Bianca De Marchi / Reuters

Австралия ввела санкции против президента России Владимира Путина и нескольких членов Совета безопасности, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

«Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — указал австралийский премьер в своем заявлении.

Ранее санкции против российского президента, а также против главы МИД Сергея Лаврова ввел Евросоюз. 25 февраля об этом сообщил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а на следующий день с аналогичным заявлением выступил Минфин США.

Марина Совина
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