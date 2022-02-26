МИД России отреагировал на санкции против Путина и Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала низостью принятие персональных санкций Запада против президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю о чем они думали, но принятие санкций по блокировке их личных счетов за рубежом — это <...> низость какая-то невозможная», — сказала она.

25 февраля представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против Путина и Лаврова. На следующий день с аналогичным заявлением выступил Минфин США.

Ранее о намерении ввести санкции против российских президента и министра иностранных дел заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Однако, он признал, что санкции против Путина имеют лишь символическое значение, так как вряд ли у него имеется какая-либо собственность в Канаде.