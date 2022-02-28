СКР расследует факты пыток российских военнослужащих украинцами

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать факты пыток российских военнослужащих украинскими военными. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

Председатель СКР дал указание фиксировать все факты применения пыток со стороны военнослужащих армии Украины и тщательно расследовать все обстоятельства в рамках возбужденных уголовных дел. Также Бастрыкин поручил принимать все необходимые меры к установлению виновных лиц.

20 февраля сообщалось, что СКР возбудил два уголовных дела по факту гибели и ранения мирных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в результате массированных артобстрелов.

