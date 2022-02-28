Япония задумалась о санкциях против Белоруссии из-за поддержки России

Япония задумалась о санкциях против Белоруссии из-за действий, направленных на поддержку военной активности России. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

По словам главы японского МИД, власти страны осуждают действия Белоруссии, в связи с чем рассматривают возможность введения санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Он убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны. Позже стало известно, что делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

