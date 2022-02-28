Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет

Суд дал 12 лет колонии россиянке, убившей сожителя в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

За убийство сожителя суд дал 50-летней россиянке 12 лет колонии — для нее это уже третье по счету убийство, двух предыдущих сожителей она тоже убила. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 февраля, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным ведомства, убийство произошло в июле 2021 года в одном из домов Нижнего Новгорода — утром пьяная женщина в ходе ссоры убила 62-летнего мужчину ножом. Это произошло после торжества в честь дня рождения убитого. Россиянка признала вину в содеянном и заявила, что мотивом стала ревность: сожитель приревновал женщину к соседу. До приговора она содержалась в изоляторе.

В ходе расследования стало ясно, что это уже третье аналогичное убийство: двое других сожителей россиянка тоже убила в том же самом доме.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе Усть-Кан пьяная россиянка убила своего мужа ножом из-за ревности. Во время распития алкоголя между супругами началась ссора, в ходе которой женщина приревновала мужа к более молодой гостье.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине
Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину
Генсек НАТО оценил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против Банка России
За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет
Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах
Россиянам спрогнозировали сокращение выдачи ипотечных кредитов
Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.