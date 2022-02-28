За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет

За убийство сожителя суд дал 50-летней россиянке 12 лет колонии — для нее это уже третье по счету убийство, двух предыдущих сожителей она тоже убила. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 февраля, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным ведомства, убийство произошло в июле 2021 года в одном из домов Нижнего Новгорода — утром пьяная женщина в ходе ссоры убила 62-летнего мужчину ножом. Это произошло после торжества в честь дня рождения убитого. Россиянка признала вину в содеянном и заявила, что мотивом стала ревность: сожитель приревновал женщину к соседу. До приговора она содержалась в изоляторе.

В ходе расследования стало ясно, что это уже третье аналогичное убийство: двое других сожителей россиянка тоже убила в том же самом доме.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе Усть-Кан пьяная россиянка убила своего мужа ножом из-за ревности. Во время распития алкоголя между супругами началась ссора, в ходе которой женщина приревновала мужа к более молодой гостье.