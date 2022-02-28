44-летний Буффон продлил контракт

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом Серии B «Пармой». Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года. 44-летний Буффон выступает за «Парму» с лета 2021 года.

«Для нас то, что Джанлуиджи согласился дальше играть за клуб, это честь. Буффон демонстрирует преданность команде и нашему городу», — заявил президент «Пармы» Кайл Краузе.

Буффон перешел в «Парму» летом 2021-го. До этого итальянец ненадолго вернулся в «Ювентус» после выступлений за «Пари Сен-Жермен». С 2001 по 2018-й он играл за туринский клуб.

Буффон — десятикратный чемпион Италии. В составе сборной страны он становился чемпионом мира.