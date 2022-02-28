Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Зенит
0:0
Перерыв
live
Рубин
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Аталанта
Сегодня
22:50 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|27-й тур
Гранада
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|26-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

44-летний Буффон продлил контракт

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон продлил контракт с Пармой в 44 года

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом Серии B «Пармой». Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года. 44-летний Буффон выступает за «Парму» с лета 2021 года.

«Для нас то, что Джанлуиджи согласился дальше играть за клуб, это честь. Буффон демонстрирует преданность команде и нашему городу», — заявил президент «Пармы» Кайл Краузе.

Буффон перешел в «Парму» летом 2021-го. До этого итальянец ненадолго вернулся в «Ювентус» после выступлений за «Пари Сен-Жермен». С 2001 по 2018-й он играл за туринский клуб.

Буффон — десятикратный чемпион Италии. В составе сборной страны он становился чемпионом мира.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
В США предложили Европе заменить «Роскосмос» на SpaceX
Небензя объяснил причины операции России на Украине
44-летний Буффон продлил контракт
В Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» Мэтта Ривза
Купающийся мальчик погиб от укуса смертельно ядовитой морской осы
Участник российской делегации прокомментировал переговоры с Украиной
Небензя заявил о пузыре западных фейков вокруг операции России на Украине
Названа дата старта продаж флагманов Samsung в России
Россиян предупредили о появлении новых типов омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.