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В Бундестаге оценили возможность вступления Украины в ЕС в короткие сроки

Депутат Бундестага Ян Нольте заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз невозможно в кратчайшие сроки. Об этом заявил депутат член комитета бундестага по обороне от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте, сообщают «Известия».

«Вступление в ЕС в короткие сроки невозможно. В настоящее время Украина даже не имеет статуса страны-кандидата. Таким образом, до фактического приема еще пройдет какое-то время, а ввиду нынешней хаотичной ситуации присоединение в любом случае немыслимо. [Глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен имеет ввиду долгосрочную перспективу», — отметил он, оценивая шансы быстрого вступления страны в Евросоюз.

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Ранее о невозможности быстрого вступления Украины в союз завила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, вступление Украины в Европейский союз требует основательной подготовки, и его нельзя осуществить за несколько месяцев. «Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — сказала она, отметив, что Евросоюз остается открытым для Украины и украинцев объединением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Украину в объединение по специальной процедуре из-за проведения Россией военной операции в Донбассе. «Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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