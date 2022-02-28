В Госдуме успокоили спортсменов и болельщиков на фоне санкций

Заместитель председателя комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков успокоил российских спортсменов и болельщиков на фоне санкций. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бурлаков призвал спортсменов и болельщиков запастись терпением. «Продолжать тренироваться с особым усердием — единственный возможный путь для каждого атлета», — заявил он.

Депутат отметил, что российские спортсмены уже сталкивались с санкциями, но кризис удалось преодолеть. «Вспомните 2016 год. Вся страна пребывала в шоке из-за отстранения российской паралимпийской сборной. Мы это пережили достойно», — заявил он. Бурлаков напомнил, что тогда в стране проводились альтернативные внутренние соревнования, которые порадовали как спортсменов, так и болельщиков. Он также подчеркнул, что все должны помнить, что выход есть всегда.

За последние несколько дней Россию лишили финала Лиги чемпионов, этапа Гран-при «Формулы-1», этапов Кубка мира по лыжным гонкам и этапов мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду. В некоторых видах спорта россияне не смогут выступать под флагом и гимном. Решения были приняты на фоне специальной военной операции России в Донбассе.