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В Молдавии призвали ускорить процесс евроинтеграции республики

Президент Молдавии Майя Санду призвала ускорить процесс европейской интеграции страны

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала ускорить процесс европейской интеграции республики. Об этом она высказалась во время брифинга, передает РИА Новости.

Санду заявила, что евроинтеграция Молдавии является гарантией того, что республика «останется частью свободного мира», и добавила, что в условиях регионального кризиса безопасности ускорение интеграционного процесса для Кишинева «важно как никогда». Глава государства подчеркнула, что молдавские власти приложат усилия, чтобы «закрепить» страну в пространстве европейских ценностей.

Президент также отметила, что республика прикладывает немало усилий для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины, и указала на то, что в этом Молдавию готово поддержать мировое сообщество.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. В тот же день парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям упростила въезд в страну для украинских граждан.

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Алевтина Запольская
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