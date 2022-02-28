Будущая королева рассказала о своих планах после смерти Елизаветы II

Супруга британского принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, рассказала о своих планах после смерти королевы. Об этом сообщает издание People.

В начале февраля британская королева Елизавета II объявила, что Камилла получит титул королевы-консорта после восшествия на престол ее мужа принца Чарльза. «Конечно, это огромная честь, — заявила Камилла во время беседы с журналисткой "Би-би-си" Эммой Барнетт. — Иначе и быть не могло».

Главной темой их разговора была борьба герцогини с домашним насилием в Великобритании. Камилла призналась, что надеется заниматься решением этой проблемы всю жизнь, и пообещала не оставлять ее и в будущем. «Вы знаете, если я что-то такое начинаю, то на половине не бросаю», — добавила она.

74-летняя Камилла — вторая жена старшего сына Елизаветы II принца Чарльза. Ожидается, что после смерти матери Чарльз унаследует британский трон.