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Будущая королева рассказала о своих планах после смерти Елизаветы II

Супруга принца Чарльза рассказала, чем будет заниматься после восшествия мужа на престол
Камилла Паркер-Боулз

Камилла Паркер-Боулз. Фото: Matt Dunham / Reuters

Супруга британского принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, рассказала о своих планах после смерти королевы. Об этом сообщает издание People.

В начале февраля британская королева Елизавета II объявила, что Камилла получит титул королевы-консорта после восшествия на престол ее мужа принца Чарльза. «Конечно, это огромная честь, — заявила Камилла во время беседы с журналисткой "Би-би-си" Эммой Барнетт. — Иначе и быть не могло».

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Главной темой их разговора была борьба герцогини с домашним насилием в Великобритании. Камилла призналась, что надеется заниматься решением этой проблемы всю жизнь, и пообещала не оставлять ее и в будущем. «Вы знаете, если я что-то такое начинаю, то на половине не бросаю», — добавила она.

74-летняя Камилла — вторая жена старшего сына Елизаветы II принца Чарльза. Ожидается, что после смерти матери Чарльз унаследует британский трон.

Олег Парамонов
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