Польша допустила закрытие границы с Россией

Власти Польши допустили возможное закрытие границы с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский, передает ТАСС.

В ответ на соответствующий вопрос замглавы МИД заявил, что все возможности у Варшавы на столе. «Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят», — подчеркнул он.

Яблоньский отметил, что нельзя полностью отрезать возможность пересечения границы между Россией и Польшей. По его словам, определенные механизмы должны функционировать.

Ранее стало известно, что Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов на фоне ситуации вокруг Украины. Указанное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов.