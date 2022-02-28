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Россиянам дали советы по восстановлению обоняния после коронавируса

Невролог Чудинская заявила о возможности лечения длительной потери обоняния после COVID-19

Фото: Shutterstock

С потерей обоняния после перенесенного коронавируса сталкивается значительный процент переболевших. Российский врач-невролог АО «Медицина», член Европейской академии неврологии Галина Чудинская рассказала о возможности ускорения процесс восстановления, ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам невролога, если потеря обоняния длится более двух месяцев, для восстановления необходимо использовать медикаментозные способы, применяемые при поражении центральной нервной системы (ЦНС).

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«Даже если у вас обоняние пропало в самом начале пандемии и до сих пор не восстановилось — а такие случаи есть, — не переживайте: шанс на восстановление есть. Передовые технологии и программы реабилитации после коронавирусной инфекции, разработанные специалистами медицинских центров, помогут вернуть любимые ароматы и вкусы», — посоветовала специалист.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим.

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Никита Абрамов
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