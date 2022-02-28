Глава ДНР попал под обстрел и рассказал о своем состоянии

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь к северо-востоку от Мариуполя. Он рассказал о своем состоянии в эфире телеканала «Россия 24».

«Дело житейское, все в порядке», — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 20 снарядов из бронированной машины пехоты (БМП) по населенному пункту Широкая Балка в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

