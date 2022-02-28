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69-я параллель

Раскрыты подробности раскопок обнаруженного в Арктике могильника XVII века

Ученая Пошехонова рассказала, что раскопки могильника XVII века в Арктике шли семь лет

Фото: Shutterstock

Раскопки североселькупского могильника «Кикки-Акки» в северотаежной зоне ЯНАО шли семь лет — они начались в 2013 году, а завершились в 2020 году. Подробности работ в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла научный сотрудник ФИЦ Тюменского научного центра СО РАН Ольга Пошехонова.

«Работа шла несколько лет, а потом мы очень долго обрабатывали коллекцию археологических предметов, найденных в могильнике», — рассказала она.

По словам Пошехоновой, в 2022 году ученые закончили обработку пяти предметов служивой одежды допетровских времен. Речь идет о редкой верхней мужской одежде, свидетельства которой раньше существовали лишь на гравюрах, картинах и в различных описаниях — в археологических раскопках она раньше не попадалась.

11 февраля стало известно, что тюменские ученые обнаружили в Арктике фрагменты золотного шитья, первую подобную находку в России. Ученые выяснили, что золотные нити состоят из шелкового сердечника — он сложен из 200-300 нитей, которые окручены полосками фольги. Находки сохранились благодаря климату арктической зоны, мерзлоте и особым почвенным процессам.

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Сергей Истомин
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