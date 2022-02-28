Девушка увеличила губы и осталась с внешностью утки

Девушка увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и поделилась неудачным результатом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Элис (Alise) объяснила, что решила изменить свою внешность и отправилась на прием к косметологу. Так, блогерша решила скорректировать форму и объем губ, поэтому сделала инъекции гиалуроновой кислоты.

На прикрепленном фото Элис продемонстрировала итог процедуры: видно, что ее губы опухли и покраснели, а вокруг рта образовались складки кожи. Она объяснила, что переборщила с количеством наполнителя и стала похожа на утку.

Впоследствии героиня ролика удалила филлеры с помощью гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты.

Ролик девушки стал вирусным и набрал 1,3 миллиона просмотров и 30,4 тысячи лайков. Пользователи сети подчеркнули, что Элис стала выглядеть лучше после растворения филлеров. «Сейчас ты выглядишь намного красивее», «Ты молодец, что удалила их! Выглядишь сногсшибательно!», «Натуральная красота лучше искусственной!» — писали они.

Ранее в феврале женщина переборщила с филлером и стала похожа на мужчину. 30-летняя пользовательница сети с никнеймом 30yearoldbride опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала инъекции в щеки и подбородок, чтобы добиться более острых скул. Кроме того, женщина добавила несколько миллилитров гиалуроновой кислоты в губы, чтобы увеличить их.