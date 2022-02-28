Названы способы смягчить выдачу ипотеки в России

Банки могут смягчить условия выдачи ипотечных кредитов с помощью уменьшения числа документов, требующихся для оформления займа, считает доктор экономических наук и декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин. Возможные способы влияния на кредит на недвижимость он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее, как передает РИА Новости, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. В частности, ограничений на полную стоимость кредита временно не будет, макропруденциальные надбавки будут скорректированы или отменены, заявила она.

«Мы уже предоставили банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита», — указала Набиуллина.

Для выдачи ипотечного кредита необходим пакет документов, подтверждающих возможность гражданина вернуть заем, и первоначальный взнос. «В этом отношении может быть смягчение. То есть в условиях подачи заявки на получение ипотечного кредита», — предположил Мосейкин.

Также возможно увеличение сроков кредитования. Это скомпенсирует траты банков на текущее обслуживание ипотеки, добавил экономист.

«Это даст эффект с точки зрения привлечения заемщиков. Некоторым образом это поддержит девелоперские компании тех строителей, которые арендуют строительные проекты, потому что в противном случае рынок недвижимости может затормозиться», — сообщил экономист.

Ранее Набиуллина рассказала о способе заменить систему межбанковских коммуникаций SWIFT, от которой отключают российские кредитные организации, попавшие под западные санкции. По ее словам, полноценной заменой SWIFT для российских банков станет разработанная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены российские банки и некоторые организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).