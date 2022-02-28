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Сообщения о готовящем теракт в Киеве российском военнослужащем оказались фейком

Посты о задержании готовившего теракт в Киеве сотруднике ВС России оказались фейком

Фото: Lu Jinbo / Globallookpress.com

Сообщения в ряде украинских соцсетей о том, что военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России был якобы задержан при подготовке теракта в Киеве, оказались фейком.

Отмечалось, что «участник диверсионно-разведывательной группы» оставил рюкзак со взрывчаткой в торговом центре «Ривер-Молле» в Киеве.

На самом деле задержанный мужчина оказался местным жителем Максимом Олежко, судя по его собственной странице в соцсетях. Также не совпали данные авторов постов о том, где именно предполагаемый злоумышленник оставил рюкзак с взрывным устройством. Помимо прочего, на размещенных в сети фото можно было заметить логотип жилого комплекса River Stone, а вовсе не ТЦ «Ривер-Молле».

28 февраля также выяснилось, что видеозапись, распространившаяся в соцсетях, на которой украинская девочка якобы прогоняет российского солдата, оказалась фейком. Опубликованные кадры датируются 2012 годом, а на видео запечатлена участница палестино-израильского конфликта, активистка из Палестины Ахед аль Тамими.

Алина Гончарова
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