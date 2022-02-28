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Названа дата старта продаж флагманов Samsung в России

Российские продажи Samsung Galaxy S22 откроются 1 марта

Фото: Shutterstock

Samsung начнет российские продажи новых флагманских смартфонов 1 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам представителей корейской корпорации, новинки уже пользуются высоким спросом. Из-за этого в Samsung решили начать продажи на 10 дней раньше, чем было запланировано. Оформление предварительных заказов в фирменном интернет-магазине закрыли 28 февраля, в 12:00.

Во флагманскую серию смартфонов Samsung вошли модели Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Также в этот день откроются продажи нового планшета Galaxy Tab S8. «У планшетов большие иммерсивные экраны с частотой обновления 120 Гц, широкоугольная фронтальная камера, подходящая для общения по видеосвязи, а также электронное перо S Pen в комплекте», — назвали преимущества девайсов представители Samsung.

В компании также рассказали, что на старте продаж девайсы можно будет приобрести со скидкой до 50 процентов при участии в программе trade-in Samsung Upgrade. Устройства будут доступны на сайте Samsung и в магазинах партнеров.

Анонс новых устройств от Samsung состоялся 9 февраля. Стоимость смартфонов серии Galaxy S22 начинается с 80 тысяч рублей. Самый дорогой аппарат линейки — Galaxy S22 Ultra — в максимальной комплектации имеет 12 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Модель оценена в 155 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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