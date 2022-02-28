Ошибки в названии брендов на поддельных сумках стали предметом шуток в сети

Женщина опубликовала в TikTok ролик, в котором запечатлела поддельные сумки популярных люксовых брендов, и рассмешила подписчиков. На видео, ставшее предметом шуток в сети, обратили внимание в The Sun.

На кадрах пользовательница с никнеймом uterax продемонстрировала товары из магазина, название и место расположения которого не указаны. Девушка показала, что на полках заведения размещены копии сумок люксовых марок с ошибками в названиях брендов.

Так, она запечатлела аксессуары, на которых было написано Ristchan OIr и Ahristian Aior вместо Christian Dior. Помимо этого, блогерша показала сумку, выполненную наподобие аксессуара Gucci с надписью Guggi. Также она засняла изделие красного цвета с эмблемой Padre, фасон которого в точности повторяет сумку Prada. Кроме того, она посмеялась над аксессуарами Cacoh и Blueberry, которые сделаны на манер сумок марок Coach и Burberry.

Ролик стал вирусным и набрал 5,6 миллиона просмотров и 719,8 тысячи лайков. Пользователей сети рассмешил ролик uterax. «Padre это шикарно», «Ahristian Aior звучит дорого», «Ладно хоть Padre, а не Perda», «Когда получила зарплату и решила порадовать себя брендовой вещичкой», «Почему я хочу эти сумки гораздо больше, чем оригинальные?» — писали они.

В ноябре россиянин заказал реплики одежды и аксессуаров модного дома Louis Vuitton на платформе AliExpress и едва не пошел под суд. Мужчина, чье имя не раскрывается, приобрел у китайского продавца сумку, бумажник, шарф, шапку, куртку и ремень с поддельной монограммой Louis Vuitton в сентябре. Общая сумма покупок составила 50 тысяч рублей.

